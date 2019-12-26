Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян

Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинительное заключение по . Об этом сообщили источники «Коммерсанта» и ТАСС.

По информации «Коммерсанта», заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь посчитал, что в обвинительном заключении имеются нарушения. Какие именно, неизвестно. По некоторым данным, речь идет о «технических» нарушениях Уголовно-процессуального кодекса и предполагаемых ошибках в квалификации действий фигурантов.

Следователи СКР не согласились с позицией Гриня и оспорили его решение у его непосредственного руководителя — генпрокурора РФ Юрия Чайки. Он пока не высказал своего мнения, пишет «Коммерсант».

В свою очередь защита сестер Хачатурян заявила ТАСС, что не получала официального уведомления об отказе Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение.

Расследование дела сестер Хачатурян завершилось в начале декабря. СК предложил привлечь к уголовной ответственности только двух старших сестер Кристину и Ангелину, которым на момент преступления исполнилось 18 лет. Им предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору . Младшую сестру Марию, которую экспертиза признала невменяемой, следствие предложило направить на принудительное лечение.

СК официально признал смягчающими обстоятельствами то, что сестры Хачатурян на протяжении длительного времен подвергались «физическим и психическим страданиям» из-за действий убитого ими отца.