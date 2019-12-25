Украина открыла дело из-за проехавшего по Крымскому мосту поезда Петербург — Севастополь
Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) начала уголовное производство из-за поезда Санкт-Петербург — Севастополь, проследовавшего по Крымскому мосту. Об этом сообщает «Интерфакс».
Досудебное расследование начали по статье уголовного кодекса Украины о незаконном пересечении государственной границы.
«В ходе досудебного расследования также будет предоставлена правовая оценка незаконного запаска железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — отмечается в сообщении.
Поезд «Таврия» стал первым пассажирским поездом, проехавшим по мосту через Керченский пролив, он прибыл в Севастополь утром 25 декабря. Железнодорожное сообщение по мосту открыли 23 декабря при участии президента РФ Владимира Путина.