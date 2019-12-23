Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает ТАСС.

Глава государства отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань вместе с рабочими. Первый пассажирский поезд проедет по мосту 25 декабря.

В июне 2020 года мост откроют для грузовых поездов, добавляет ТАСС.

Автомобильное движение через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. Мост протяженностью 19 километров начали строить в феврале 2016 года. Стоимость сооружения оценивается в 228 миллиардов рублей.