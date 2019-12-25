Анархистку из Карелии оштрафовали на 350 тысяч рублей из-за комментария о взрыве у дверей ФСБ в Архангельске

Анархистку Екатерину Муранову из карельского города Медвежьегорск оштрафовали на 350 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте». Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает «Медиазона».

В ноябре 2018 года Муранова прокомментировала пост в паблике «Народная самооборона» о Михаиле Жлобицком, который подорвал себя у приемной архангельского управления ФСБ. «Мир праху его! Герой», — написала девушка.

По версии следствия, она сделала это, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм».

Сама Муранова не отрицает, что оставляла такой комментарий, но оправданием терроризма его не считает. «Я никогда не поддерживала терроризм, я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями. Я никогда не распространяла идеи ненависти и вражды», — говорила она.

Обвинение запрашивало штраф 500 тысяч рублей. Муранова — мать-одиночка, ее счета заблокировал Росфинмониторинг. «Медиазона» отмечает, что свидетелями обвинения стали студенты-юристы с «однотипными показаниями». Подробно о суде над Мурановой «Медиазона» рассказывает здесь.