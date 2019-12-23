Националистическое движение ЭНО отвергло связь с подозреваемым в стрельбе на Лубянке
Телеграм-канал ЭНО (Этническое национальное объединение) отверг принадлежность к движению Евгения Манюрова, подозреваемого в стрельбе возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке.
«Мы — не террористы. Этническое Национальное Объединение никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков», — сказано в посте (орфография и пунктуация сохранены во всех цитатах).
Тех, кто организовал эту провокацию даже не смущает то, что у стрелка нашли символику НОД. Идеи и политический дискурс ЭНО взаимоисключают (мягко говоря) идеи НОД. Не логично, правда? А ещё стрелок был членом Единой России. Думайте.
О том, что Манюров был участником ЭНО, сообщила 22 декабря «Фонтанка». Движение, как сказано в телеграм-канале ЭНО, «объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации». По версии «Фонтанки», центр ЭНО находится в Киеве. Манюров, отметило издание, был участником московской ячейки.