«Фонтанка»: ФСБ считает стрелявшего на Лубянке участником националистического движения ЭНО

Евгений Манюров, подозреваемый в возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке, был участником движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом пишет «Фонтанка» без ссылок на источники.

По данным издания, сотрудники ФСБ обнаружили связь Манюрова с ЭНО, получив доступ к его компьютеру и телефону. Предполагается, что Манюров входил в московскую ячейку движения.

ЭНО (другое название этносизм), как сказано в одноименном телеграм-канале, «объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации». Как пишет «Фонтанка», идеологи движения выступают за единство русских, украинцев и белорусов. По всей видимости, центр движения находится в Киеве, но у него есть ячейки в Москве, Иркутске и Ростове.

После нападения на Лубянке сотрудники МВД и ФСБ допросили петербургского националиста Дмитрия Боброва, в прошлом известного как Шульц-88. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил сам Бобров. По его словам, интерес оперативников был связан с тем, что год назад он дал интервью телеграм-каналу движения ЭНО. После допроса Боброва отпустили.