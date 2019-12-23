«Левада»: почти половина россиян заметили, что в 2019 году жить в стране стало хуже

Около половины жителей России — 43% — полагают, что в 2019 году уровень жизни «основной части населения» страны стал ниже. Таковы данные опроса «Левада-центра».

Не заметили изменений в сравнении с 2018 годом также 43% опрошенных, 13% сказали, что жизнь стала лучше.

Для 35% участников опроса 2019 год оказался, по их словам, труднее 2018-го, для 14% — легче, для 51% респондентов ничего не изменилось. Также россияне, опрошенные «Левадой», заметили ухудшение в работе госорганов и государственных институтов.

Так, 46% россиян сочли, что хуже стала работа больниц и поликлиник; 24% заметили ухудшение в работе полиции; еще 30% сообщили об уменьшившемся влиянии рядовых граждан на государственные дела. Кроме того, 32% респондентов полагают, что в 2019 году стало сложнее свободно высказывать свое мнение.

В России по данным на 2019 год около 19 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть, их доходы ниже прожиточного минимума. На первый квартал 2020 года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда определили в размере 12 130 рублей.