«Ложная картина событий». Польский МИД осудил слова Путина о советском вторжении в Польшу в 1939 году

Министерство иностранных дел Польши «с тревогой и недоверием» отреагировало на слова президента России Владимира Путина про обстоятельства начала Второй мировой войны.

МИД Польши утверждает, что слова Путина «отражают ложную картину событий». Ведомство сравнивает их с «пропагандистскими посланиями времен сталинского тоталитаризма», которые позднее осудил преемник Иосифа Сталина Никита Хрущев.

«Слова президента РФ аннулируют совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые… пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях», — говорится в заявлении МИД Польши.

Официальной позицией Польши является тезис о том, что в сентябре 1939 года СССР напал на Польшу так же, как и Германия. 19 декабря Владимир Путин заявил, что советские войска зашли в Польшу, когда власти страны находились «где-то в районе польско-румынской границы». Комментируя последующий раздел Польши, Путин сказал, что СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении и что Польша до этого участвовала в разделе Чехословакии.

Польша не пригласила Владимира Путина на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польский вице-премьер Яцек Сасин объяснил это тем, что Путин является «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении соседей».

В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине начала Второй мировой войны. В ней говорилось, что нынешнее руководство РФ пытается оправдать «преступления советского тоталитарного режима» в рамках информационной войны с Европой.