Вице-премьер Польши назвал неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой войны

Присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях в Польше, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, было бы неуместным. Об этом заявил польский вице-премьер Яцек Сасин в студии издания «Виртуальная Польша».

Сасин назвал Путина «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении соседей». «И я думаю, было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — заявил Сасин.

Мероприятия, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу в 1939 году, пройдут 1 сентября в Варшаве. О том, что Путина на них не пригласили, стало известно в марте. МИД РФ и Кремль осудили решение Польши. «Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

После конфликта на Украине лидеры западных стран стали игнорировать парады в честь Дня Победы, которые проходят в Москве 9 мая. В 2019 году на парад не приехал никто из глав других государств. В Кремле заявили, что никого не приглашали.