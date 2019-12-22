Космический корабль Starliner вернулся на Землю после неудачного запуска к МКС

Космический корабль Starliner компании Boeing, которому не удалось пристыковаться к Международной космической станции (МКС), успешно вернулся на Землю. Об этом сообщило NASA.

Starliner приземлился на полигоне в штате Нью-Мексико. Перед посадкой на спускаемой капсуле раскрылись парашюты. Это первая мягкая наземная посадка американской спускаемой капсулы (предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду).

Starliner — пилотируемая капсула для доставки людей и грузов к МКС. NASA рассчитывает, что Starliner и корабль Dragon от SpaceX позволят отказаться от услуг «Роскосмоса», который отправляет к МКС астронавтов и космонавтов на кораблях «Союз».

Starliner впервые был запущен 20 декабря. Корабль должен был доставить на МКС 280 килограммов груза. Это был тестовый полет, без экипажа на борту.

После отделения от ракеты-носителя двигатели Starliner не смогли выдать импульс для выхода на штатную орбиту. В NASA это объяснили проблемой в системе отсчета времени. Starliner решили вернуть на Землю в течение 48 часов.