Неудачно запущенный к МКС корабль Starliner вернут на Землю в течение 48 часов

Космический корабль Starliner вернут на Землю в течение 48 часов, сообщил вице-президент Boeing по космическим программам Джим Чилтон на пресс-конференции в NASA.

Starliner, который Boeing разработала для отправки астронавтов на МКС, после запуска 20 декабря не смог выйти на штатную орбиту для сближения с космической станцией.

По словам главы NASA Джима Брайденстайна, у Starliner возникла проблема в системе отсчета времени, и аппарат рано решил, что уже вышел на нужную орбиту.

Ракета Atlas V с кораблем на борту успешно стартовала с мыса Канаверал. После того, как Starliner отделился от носителя, его двигатели не смогли выдать импульс для выхода на расчетную первичную орбиту.

Корабль должен был доставить на МКС 280 килограммов груза. Это первый полет Starliner в космос, экипажа на борту нет. Запуск и стыковка с МКС должны были стать финальной проверкой перед запланированной на 2020 год тестовой пилотируемой миссией.

Читайте также Американский пилотируемый космический корабль Starliner впервые запустили к МКС