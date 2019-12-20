Американский пилотируемый космический корабль Starliner впервые запустили к МКС

Обновлено. Boeing после отделения корабля от ракеты сообщил о нештатной работе двигателей, контроль над кораблем сохраняется. В NASA сообщили, что Starliner находится на стабильной орбите, уточнив, однако, что на запланированную орбиту корабль не вышел.

Ракета-носитель Atlas V, стартовавшая с мыса Канаверал, вывела на расчетную траекторию к МКС корабль CST-100 Starliner — пилотируемую капсулу от Boeing для доставки людей и грузов на орбитальную станцию.

Это первый полет Starliner, экипажа на борту тестовой миссии нет. До МКС корабль доберется в беспилотном режиме вместе с манекеном — «астронавтом» Рози. Капсула доставит на станцию 280 килограммов груза.

Тестовый полет с командой астронавтов запланирован на первый квартал 2020-го.

NASA рассчитывает, что Starliner и корабль Dragon от SpaceX позволят отказаться от услуг «Роскосмоса», который отправляет к МКС и астронавтов, и космонавтов на кораблях «Союз».

Commercial Crew: Prepare For Launch NASAKennedy

В NASA называют «Союзы» устаревшими и ненадежными, одно место на корабле при каждом запуске стоит для американского космического агентства 81-85 миллионов долларов, напоминает The Verge.

Для сравнения, запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon, который пока доставляет на МКС только грузы, стоит 62 миллиона долларов.

SpaceX и Boeing не называли стоимость одного места для астронавта на своих кораблях, Управление генерального инспектора NASA (Office of Inspector General, OIG) давало оценку для Starliner 90 миллионов долларов, для Dragon — 55 миллионов. Boeing с оценкой не согласился.

Контракт с Boeing и SpaceX по программе коммерческих пилотируемых полетов NASA заключило в 2014 году. SpaceX получила 2,6 миллиарда долларов на разработку капсулы для экипажа, Boeing — 4,2 миллиарда. С 1981-го по 2011 год США запускали на орбиту пилотируемые многоразовые шаттлы. К 2010 году один запуск стоил 775 миллионов долларов. Обе компании не получат разрешение на отправку экипажей МКС, пока не докажут безопасность кораблей.