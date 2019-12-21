СК: Родченков вносил изменения в базу данных Московской лаборатории

У следствия есть доказательства намеренного внесения бывшим руководителем Московской лаборатории Григорием Родченковым и неустановленными лицами изменений в базу данных лаборатории «с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов». Об этом сообщается в пресс-релизе СК.

По данным ведомства, прежнее руководство лаборатории (Родченков уволился в ноябре 2015 года) удаленно подключалось к базе с IP-адресов, зарегистрированных в США и Германии, в 2015-2016 годах — и при этих подключениях в базе могли быть сделаны изменения.

Комментируя данные ВАДА о манипуляциях с данными в 2018-2019 годах, СК отметил, что все это время они хранились на компьютерах в Московской лаборатории, и к ним имели доступ ее сотрудники.

Родченков в начале 2016 года уехал в США, после чего стал информатором ВАДА. Он предоставил агентству данные, свидетельствующие о сокрытии допинга в российском спорте, после чего СК завел на него уголовное дело.

Из-за манипуляций с базой данных Московской лаборатории ВАДА отстранило Россию от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года. Агентство указывало, что кто-то вносил в базу изменения вплоть до начала 2019 года, хотя к тому моменту база была изъята СК в рамках расследования дела Родченкова.