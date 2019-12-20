Журналистку Baza ударили по лицу при обыске в квартире матери напавшего на здание ФСБ. Она приехала туда раньше оперативников
Журналистку издания Baza Анну Никитину ударил сотрудник правоохранительных органов во время обыска квартиры матери Евгения Манюрова, который предположительно открыл стрельбу на Лубянке.
Никитина оказалась в квартире женщины раньше следователей и находилась там, когда они пришли с обыском. По ее словам, когда оперативники увидели ее пресс-карту, они передали ее «какому-то мужчине, руководившему обыском». Сначала он угрожал Никитиной, говоря, что она больше не сможет работать журналистом, а потом ударил по лицу.
Анна зафиксировала травмы и сейчас едет на допрос в ФСБ — ее привлекли в качестве свидетеля.
Днем 20 декабря у здания ФСБ на Лубянке люди в штатском задержали корреспондента газеты «Коммерсант» Романа Дорофеева, который в прямом эфире рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы. Его доставили в отделение полиции, а затем отпустили, после того как он дал письменные объяснения.