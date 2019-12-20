Признавший вину фигурант дела о попытке взорвать «Сапсан» получил 22 года колонии

Уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о попытке взорвать «Сапсан» в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС.

Бурхонов признал вину, его судили отдельно от семи других фигурантов, которые получили от 15 лет до 21 года колонии в июле 2019-го.

Бурхонова суд признал виновным в организации террористического сообщества и участии в нем, попытке взрыва в составе группы и незаконном ношении оружия, уточняет «Интерфакс». Как пишет агентство, на суде Бурхонов сказал, что «только он виноват в содеянном».

Поезд Москва — Санкт-Петербург 13 июля 2017 года наехал на металлическую конструкцию, установленную на его пути. Состав не сошел с рельсов, пять вагонов получили повреждения.

Все осужденные по делу — уроженцы Таджикистана, следствие объявило их сторонниками ИГИЛ.