В Москве сторонников ИГ приговорили к длительным срокам за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд вынес приговор семерым уроженцам Таджикистана, сторонникам террористической организации «Исламское государство», по обвинению в попытке подрыва поезда «Сапсан».

Судья признал подсудимых виновными и приговорил их к срокам от 15 до 21 года лишения свободы в колониях строгого и особого режимов.

По версии следствия, летом 2017 года сторонники ИГ устроили диверсию на пути скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Москвы в Петербург, в знак протеста против военной операции России в Сирии.

Поезд наехал на металлическую конструкцию, оставленную злоумышленниками на путях. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения. РЖД оценивало ущерб в 55 миллионов рублей.