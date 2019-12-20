Адвокаты Константина Котова пожаловались в Конституционный суд

Адвокаты Константина Котова, осужденного на четыре года колонии за неоднократное участие в митингах, подали жалобу в Конституционный суд РФ.

Защитники требуют признать несоответствующей Конституции статью 212.1 Уголовного кодекса, по которой осужден Котов. По их словам, эта статья нарушает право на свободу мирных собраний, закрепленное в основном законе страны.

Они просят пересмотреть приговор Котову, в котором судами было проигнорировано постановление КС о том, что лишение свободы может применяться только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников массовой акции.

Константин Котов — второй человек в России, осужденный по статье о неоднократном участии в мирных несанкционированных митингах. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Спустя два года приговор отменили.

19 декабря президент РФ Владимир Путин пообещал изучить обстоятельства дела Константина Котова.