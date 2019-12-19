Путин пообещал «посмотреть» на дело Константина Котова. Его осудили на четыре года за повторное участие в митингах

Президент России Владимир Путин пообещал изучить обстоятельства дела активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных митингах.

«Я посмотрю», — сказал Путин в ответ на просьбу журналиста «Дождя» изучить обстоятельства дела, которая прозвучала в фойе после пресс-конференции президента. При этом Путин отметил, что «во многих странах куда более жесткие меры за нарушения подобного рода».

Константин Котов — второй человек в России, осужденный по статье о неоднократном участии в мирных несанкционированных митингах. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трем годам колонии. Спустя два года приговор отменили.

В 2013 году в фойе после завершения пресс-конференции Путину задали вопрос о судьбе Михаила Ходорковского, отбывавшего срок по второму делу ЮКОСа. Президент заявил, что по гуманитарным соображениям решил помиловать бизнесмена; уже на следующий день Ходорковский вышел на свободу.