СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Черном море. Постановление о прекращении дела засекречено

Уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 над Черным морем в 2016 году закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом следствие уведомило потерпевших, заявил «Интерфаксу» их адвокат Игорь Трунов.

Он добавил, что постановление о прекращении уголовного дела составляет государственную тайну.

Трунов не уточнил, когда было закрыто дело. Ведущий ютьюб-шоу «Редакция» Алексей Пивоваров сообщил, что это произошло несколько недель назад.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия. В 2017 году Минобороны заявило, что к катастрофе могла привести ошибка командира экипажа из-за дезориентации в пространстве. Родственники погибших подвергали сомнению эту версию. Также звучали версии и перегрузе самолета и взрыве на борту.