«Коммерсант»: в деле ЧВК «Е.Н.О.Т.» фигурирует военнослужащий ГРУ
Одним из участников частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.», которую следователи считают преступным сообществом, является действующий военнослужащий ГРУ Денис Карабан по кличке «Белка». Об этом пишет газета «Коммерсант», которая ознакомилась с показаниями фигурантов уголовного дела.
Участников ЧВК «Е.Н.О.Т.» подозревают в вымогательствах, кражах и разбоях в составе банды, совершенных под видом пропаганды патриотизма. Ранее издание сообщало, что организаторами преступного сообщества были два московских майора ФСБ Александр Мрищук и Антон Барякшев, а управлял действиями наемников советник академика РАН Андрей Молокоедов.
По версии свидетелей обвинения, Карабан, служивший в Нижнем Новгороде, проводил с участниками ЧВК тренировки по рукопашному бою, а также «неоднократно помогал „енотам“, когда они выезжали в „гуманитарные командировки“ в Донбасс». Карабан имеет государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарных операциях на территориях иностранных государств, говорится в показаниях свидетелей.
Большинство членов ЧВК «Е.Н.О.Т.» во главе с лидером организации Романом Теленкевичем сейчас находятся под стражей. Задержан ли Карабан, неизвестно.