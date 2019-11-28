Двух майоров ФСБ обвинили в организации преступного сообщества с участием ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Управление СК по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоров Александра Мрищука и Антона Барякшева, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, силовиков подозревают в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), банды (ст. 209 УК РФ), а также разбоев и краж (ст. 162 и ст. 158 УК РФ).

Одним из структурных звеньев банды называется региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества» (также известна как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.»). По данным следствия, сотрудники ФСБ и следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК привлекали ЧВК к оперативной работе, а также «решению силовых вопросов».

Так, один из эпизодов уголовного дела касается хищения денег и ценностей на сумму в 4,8 миллиона рублей при обысках в декабре 2016 года у подозреваемых в неуплате таможенных платежей. Кроме того, участники ЧВК во главе с ее лидером Романом Теленкевичем проходят по делу о вымогательстве в Туапсе. Они признали свою вину, заявив о причастности к делу московских силовиков.

Майоры Мрищук и Барякшев в октябре были арестованы по ходатайству краснодарского управления СК. Однако позже Мрищука освободили из СИЗО из-за выявленных процессуальных нарушений, а арест Барякшева продлевать не стали.