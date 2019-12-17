Советника академика РАН обвинили в управлении преступным сообществом с участием ЧВК «Е.Н.О.Т.»

Следственный комитет предъявил обвинение в Андрею Молокоедову, советнику академика РАН , сообщает «Коммерсант».

Молокоедов подозревается в вымогательстве, организованном при участии членов региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (также известна как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.»). По версии следствия, в августе 2018 года двое участников ЧВК потребовали от знакомого академика Петра Супонева передать права на участок стоимостью 300 тысяч рублей в курортном селе Лермонтово под Туапсе. Супонев обратился в полицию, после чего всех участников преступного сообщества задержали.

Адвокаты подозреваемого утверждают, что в основе уголовного дела лежит обычный бытовой конфликт. По их словам, Пальцев и Супонев вместе строили коттеджи на соседних участках в Лермонтово, но когда академик решил продать свои владения, то обнаружил, что «граница между участками проведена с нарушением его интересов». Ученый безрезультатно пытался вести переговоры с Супоневым, а затем обратился за помощью к своему советнику. Тот рассказал о ситуации «журналистке одного из федеральных СМИ», которая предложила помощь от знакомого лидера ЧВК «Е.Н.О.Т.» Романа Теленкевича.

После возбуждения уголовного дела академик Пальцев обратился с разъяснениями в Генпрокуратуру, но ответа от ведомства не получил.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в организации этого преступного сообщества подозреваются двое сотрудников управления ФСБ по Москве и области, майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Оба были задержаны, но впоследствии отпущены из-под стражи.

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