В МВД появилась группа, расследующая преступления сотрудников управления по борьбе с наркотиками. О ее создании объявили после дела Голунова

МВД России объявило, что в 2019 году в Главном управлении собственной безопасности министерства создали группу «по предупреждению и пресечению правонарушений» со стороны сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

О планах МВД создать спецподразделения, которые станут контролировать работу полицейских в сфере оборота наркотиков, стало известно в июне. Глава МВД Владимир Колокольцев дал такое поручение спустя несколько дней после прекращения уголовного преследования специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Виновным он себя не признавал и настаивал, что наркотики ему подбросили. 11 июня после масштабной общественной кампании в его защиту уголовное преследование журналиста прекратили. Голунов предполагал, что дело связано с его расследованием похоронного бизнеса.