Спецподразделения МВД начнут искать нарушения в работе сотрудников управления по борьбе с наркотиками

В управлении собственной безопасности МВД создадут спецподразделения, которые будут выявлять и пресекать нарушения со стороны сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков.

Такое поручение глава МВД РФ Владимир Колокольцев дал по итогам «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, сообщила «Интерфаксу» представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе «прямой линии» 20 июня Владимир Путин предложил наладить контроль за правоохранительными органами, чтобы людей не сажали в тюрьму «ради отчетности и галок» и чтобы не было таких случаев, как с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, полиция заявила, что при обыске у него в рюкзаке и в квартире нашли наркотики. Сам журналист говорил, что ему их подбросили. 11 июня глава МВД объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова. После этого двое высокопоставленных сотрудников полиции Москвы были уволены.

Из-за преследования Ивана Голунова общественность обратила внимание на практику нарушений со стороны правоохранительных органов при расследовании дел о наркотиках. С предложением реформировать антинаркотическое законодательство, в частности, выступали академики РАН.