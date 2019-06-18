Десятки ученых РАН попросили радикально реформировать антинаркотическое законодательство

Участники академического призвали власти России пересмотреть уголовные дела по статьям, , и «радикально реформировать систему уголовного преследования» по таким делам.

Подписи под обращением оставили 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шесть профессоров. Авторы письма подчеркнули, что своими действиями выражают поддержку академику Андрею Воробьеву, опубликовавшему аналогичное обращение 13 июня.

Практика работы правоохранительных органов по связанным с наркотиками делам оказалась в центре общественного внимания из-за преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 6 июня полиция задержала его по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что их подбросили. 11 июня дело было прекращено.