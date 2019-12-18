Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценили в 95 миллиардов рублей. Это почти равно стоимости нового корабля

Ущерб от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» составил 95 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Это почти равно нынешней стоимости корабля.

По словам источника, в эту сумму входит не только повреждение конструкций, но и пострадавшее ремонтное оборудование и сопутствующие убытки, связанные с «вышедшими из троя из-за травм военных и гражданских специалистов».

В результате пожара на «Адмирале Кузнецове» погибли два человека, 14 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара могла быть неубранная куча мусора в трюме, на которую упала окалина при проведении сварочных работ.