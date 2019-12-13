Причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» назвали брошенную в трюме кучу мусора

Причиной пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» стало попадание сварочной окалины, использовавшейся при проведении огневых работ при ремонте, на брошенную в трюме промасленную ветошь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к участникам ремонта.

По словам источников, при сварке, проводившейся на нижней палубе, окалина по кабельному каналу провалилась в трюм. Там она должна была упасть на чистый пол, но вместо этого попала на кучу мусора, состоящую из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта растворители.

В результате пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб один военнослужащий, еще один числится пропавшим без вести. Пострадали 12 человек, большинство из них отравились продуктами горения.