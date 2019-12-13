Причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» назвали брошенную в трюме кучу мусора
Причиной пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» стало попадание сварочной окалины, использовавшейся при проведении огневых работ при ремонте, на брошенную в трюме промасленную ветошь. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к участникам ремонта.
По словам источников, при сварке, проводившейся на нижней палубе, окалина по кабельному каналу провалилась в трюм. Там она должна была упасть на чистый пол, но вместо этого попала на кучу мусора, состоящую из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта растворители.
По действующему регламенту экипаж корабля прежде, чем дать разрешение на проведение пожароопасных работ, должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого.
В результате пожара на «Адмирале Кузнецове» погиб один военнослужащий, еще один числится пропавшим без вести. Пострадали 12 человек, большинство из них отравились продуктами горения.