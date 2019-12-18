Bloomberg: Tesla планирует снизить цену на свой самый популярный электромобиль Model 3

Компания Tesla рассматривает возможность в 2020 году на 20% снизить цену на свой самый популярный электромобиль — седан Model 3, сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько осведомленных источников. Речь идет об электромобилях, собранных на заводе в Китае.

За счет более широкого использования комплектующих местного производства, сообщили собеседники агентства, себестоимость Model 3, производящейся на заводе в Шанхае, удалось снизить, что, по их словам, позволит продавать электромобили дешевле.

Сейчас Model 3, собранная в Китае, стоит от 355,8 тысячи юаней (50,8 тысяч долларов). После ожидаемого снижения цены этот электромобиль будет стоить менее 300 тысяч юаней.

Завод в Шанхае — первое автосборочное предприятие Tesla за пределами США. Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что завод в Шанхае сможет до конца года начать выпускать по 1000 электромобилей в неделю. Американскому заводу Tesla для выхода на такую мощность потребовалось несколько месяцев.

Model 3 — самый доступный электромобиль в линейке Tesla. Компания долгое время не могла выйти на необходимые объемы его производства, из-за чего терпела убытки и стала объектом расследования об обмане инвесторов.

В начале 2019 года Tesla объявила о планах закрыть розничные точки продаж своих электромобилей, чтобы снизить их цену. Однако вскоре стало известно, что от этих планов компания Илона Маска отказалась.