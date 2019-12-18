«Би-би-си»: мэрия Москвы просила удалить клип Тимати о «бургере за Собянина»
Совместный клип Тимати и Гуфа «Москва», набравший рекордное число дизлайков, требовала удалить столичная мэрия. Об этом говорится в материале «Би-би-си» о рэпере со ссылкой на источники, близкие к мэру Москвы.
Видео вышло в сентябре 2019 года к Дню города и в канун выборов в Мосгордуму. В композиции Тимати пел о том, что «хлопнет бургер за здоровье Собянина», а также негативно отзывался о протестных митингах. Клип собрал за два дня больше миллиона дизлайков, поставив антирекорд российского YouTube. После этого рэпер удалил его.
Источники «Би-би-си» в московской мэрии говорят, что инициатива записи песни исходила от самого Тимати. Бизнес-партнер рэпера Павел Курьянов (известен как Пашу) заявил изданию, что также просил Тимати удалить клип, поскольку он оскорбляет определенные группы людей.
Пашу признает, что скандал с «Москвой» повредил бизнесу Black Star: «Когда публичный человек с бизнес-империей выходит и не просто респект текущей власти говорит, а еще и с критикой оппозиции выступает в то время, как это больная тема, люди не хотят помогать структурам такого человека. Если конкретно — меньше людей стали нас поддерживать. Меньше людей стали ходить в бургерные».