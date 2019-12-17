Бывшие сотрудники Rambler опубликовали открытое письмо, в котором высказались о конфликте компании с разработчиками веб-сервера Nginx Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым.

Авторы письма назвали юридические претензии к Nginx несостоятельными, а саму ситуацию — «чудовищным нарушением профессиональной этики и авторского права».

«На сегодняшний день Nginx — не единственная компания попавшая под каток, которым управляют сегодняшние владельцы Рамблера. Кто будет следующим? Как и, главное, возможно ли этому противостоять? Почему Рамблер из ведущей компании мировой интернет-индустрии превращается в компанию рейдерскую? Компанию, кошмарящую бизнес, способную повышать свою капитализацию отжимами и отъемами, а цитируемость — статьями о новых уголовных делах. Нам сегодня очень стыдно за Рамблер», — говорится в письме.

На данный момент письмо подписали более 50 бывших сотрудников компании.

12 декабря у основателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова дома и в офисе прошли обыски и выемки документов. Это произошло по требованию компании Rambler, которая заявила о возможном нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx. По версии компании, веб-сервер должен принадлежать интернет-холдингу, так как Сысоев и Коновалов на момент его создания были сотрудниками Rambler. Максим Коновалов в интервью «Медузе» называл требования Rambler «рэкетом».

16 декабря было объявлено, что Rambler обратится в правоохранительные органы с просьбой о прекращении уголовного дела, возбужденного из-за конфликта с компанией Nginx.