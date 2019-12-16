Владимир Зеленский внес в Верховную Раду поправки в Конституцию о децентрализации власти в стране

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о децентрализации власти, предусматривающий, в числе прочего, новое административно-территориальное деление страны. Текст проекта закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» 16 декабря опубликован на сайте Верховной Рады.

Зеленский предлагает ввести трехуровневую систему местного самоуправления — община (громада), округ, область. Кроме того, предусмотрена отдельная административная единица — Автономная республика Крым. В законопроекте нет упоминаний какого-либо особого статуса территорий в Донецкой и Луганской областях, не находящихся в данный момент под контролем украинских властей.

Законопроект Зеленского отменяет существующую в настоящий момент практику назначения президентом глав областных государственных администраций. В округах и областях, следует из законопроекта, власть осуществляют окружной и областной советы, которые будут назначать и увольнять руководителей исполнительных комитетов, а также по его представлению формировать состав исполкомов. Срок полномочий председателя совета ограничат одним годом.

Также вводится новая должность префекта, который будет представлять государство в округах, областях и столице. Префекты будут следить за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Планируется, что префектов будет назначать и увольнять президент по представлению правительства сроком на три года.

Префект сможет приостанавливать действие актов местного самоуправления, а по его представлению президент будет вправе приостановить полномочия глав общины, областного или окружного совета. Окончательное решение о дальнейшей судьбе законодательных актов и глав местного самоуправления будут принимать суды.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на обновление местного самоуправления и не предполагает ослабления центральной власти в таких сферах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность и соблюдение прав человека.

Схожую реформу системы местного управление предлагал предшественник Владимира Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко. В 2015 году соответствующие поправки были приняты в первом чтении, далее законопроект не рассматривался.

Для того, чтобы законопроект Зеленского был одобрен Верховной Радой, он должен набрать не менее двух третей голосов. У партии Зеленского «Слуга народа» не хватит голосов, чтобы самостоятельно принять поправки, однако она рассчитывает получить необходимую поддержку от партии Порошенко.

Минскими соглашениями, заключенными в сентябре 2014 года, предусмотрен особый статус районов в Луганской и Донецкой областях, которые не находятся под контролем властей Украины. Кроме того, эти соглашения предполагают, что реформа самоуправления, предусматривающая децентрализацию, должна быть согласована с представителями этих районов. Глава ДНР Денис Пушилин уже указал, что Киев не согласовывал проект реформы.