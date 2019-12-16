Rambler потребовал заблокировать Twitch в России и выплатить рекордную компенсацию в 180 миллиардов рублей

Обновление. Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской футбольной премьер-лиги на Twitch в качестве обеспечительной меры по иску, сообщает ТАСС.

Rambler Group подал в Мосгорсуд иск к стриминговому видеосервису о защите авторских и смежных прав в интернете. Компания требует «пресечь распространение пиратских трансляций» матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) на Twitch, сообщает «Коммерсант».

Помимо блокировки крупнейшего стримингового сервиса Rambler требует денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей (почти 2,9 миллиарда долларов), сообщила представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева. Она утверждает, что изначально Rambler добивался только блокировки, затем заявил требование о компенсации 147 миллионов рублей, а 29 ноября предъявил новые требования.

Сумма требований в 180 миллиардов рублей, по данным источника «Коммерсанта», образовалась после того, как число предполагаемых незаконных просмотров трансляций АПЛ (36 тысяч) умножили на максимальную сумму компенсации в пять миллионов рублей.

Представитель Twitch назвала требования Rambler несправедливыми, поскольку сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе», но не публикует собственный контент и не может менять контент, размещаемый пользователями.

В Rambler Group сообщили RNS, что ведут переговоры с Twitch о мировом соглашении. «Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь», — сообщил глава спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. Представитель Twitch отрицает, что компания ведет с Rambler переговоры о заключении мирового соглашения.

Эксперт в сфере интеллектуальных прав Анатолий Семенов допустил, что сумма исковых требований может быть крупнейшей в российской судебной практике в этой области.

В апреле Rambler Group приобрела эксклюзивные права на показ матчей АПЛ. Ранее компания уже жаловалась на сайты, незаконно транслирующие футбольные матчи. В частности, иск о защите прав на показ был подан к соцсети «Одноклассники».

12 декабря Rambler Group сообщила, что владеет исключительными правами на веб-сервер Nginx, на котором работает почти 500 миллионов сайтов по всему миру. В тот же день в московском офисе Nginx прошел обыск. Уголовное дело завели по обращению Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group и связанной с Александром Мамутом.