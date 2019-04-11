Rambler купил эксклюзивные права на показ английской премьер-лиги в России

Rambler Group приобрел эксклюзивные права на показ в России английской премьер-лиги, которая в последние годы транслировалась на «Матч-ТВ», сообщает «Коммерсант».

Стоимость сделки официально не разглашается. По словам источников, Rambler заплатил за показ английской премьер-лиги около семи миллионов евро, тогда как «Матч-ТВ» рассчитывал купить права за 5,5 миллиона евро.

Игры будут транслировать на видеосервисе Okko, который входит в Rambler, сообщил гендиректор Okko Иван Гродецкий. По его словам, трехлетний контракт начнет действовать в июне 2019 года с нового сезона. Rambler не планирует перепродавать права на показ другим платформам.

Все игры будут показывать в новом разделе Okko.Sport и некоторое время будут доступны в записи. Смотреть футбол можно будет по подписке — на день, на месяц или на весь сезон. Стоимость подписки пока не определена.