Rambler Group подала в суд на «Одноклассники» из-за трансляций матчей Английской премьер-лиги

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» (входит в Rambler Group) подало иск в Мосгорсуд к ООО «Мэйл.Ру Груп» (структура Mail.Ru Group) о защите авторских и смежных прав в интернете. Согласно карточке дела в базе суда, первая беседа по иску назначена на 27 сентября. Первым на это обратил внимание РБК.

Претензии холдинга касаются нелегальных трансляций матчей Английской премьер-лиги. В апреле Rambler Group приобрела эксклюзивные права на показ матчей АПЛ.

В августе компания пожаловалась на 15 сайтов, незаконно транслирующих футбольные матчи. В рамках обеспечительных мер Мосгорсуд поручил Роскомнадзору ограничить доступ к этим ресурсам. Среди них был указан сайт соцсети «Одноклассники», принадлежащей Mail.Ru Group. Как отмечает РБК, из-за того, что соцсеть использует протокол https, заблокировать ее можно только целиком. В реестре нарушителей авторских прав ресурс ok.ru не значится.

Представители «Одноклассников» заявили РБК, что на момент получения уведомления от Роскомнадзора незаконный контент был уже заблокирован. В свою очередь в Rambler Group утверждают, что вынуждены были обратиться в суд из-за того, что соцсеть слишком медленно реагирует на запросы об удалении контента.