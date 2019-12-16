Президент РФ Владимир Путин подписал поправки, вводящие штрафы до 5 миллионов рублей для юридических лиц за грубое нарушение порядка работы СМИ — «иностранных агентов». Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Под грубым подразумевается неоднократное нарушение — более двух раз в течение года. Гражданам это грозит штрафом до ста тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

За первое нарушение порядка работы СМИ, признанного «иностранным агентом», юрлиц будут штрафовать на сумму до миллиона рублей, граждан — на 10 тысяч рублей.

Поправки о многомиллионных штрафах для СМИ — «иностранных агентов» были одобрены Госдумой в начале декабря.

Понятие СМИ — «иностранные агенты» появилось в российском законодательстве в 2017 году. По состоянию на середину декабря, такой статус имеют девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/ РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».