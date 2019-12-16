Егор Жуков обжаловал приговор
Источник: Павел Чиков
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Приговор Егору Жукову обжалован, сообщил в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Интересы Жукова представляет адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.
Защита Жукова просит отменить приговор, уголовное дело прекратить.
Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
Студент ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в публичных призывах к экстремистской деятельности, 6 декабря были приговорен к трем годам условно. Также суд запретил Жукову на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней. Жуков вины не признал.