Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам за хищение 14 миллиардов рублей

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвинявшегося в хищении, растрате и легализации .

Отбывать наказание, объявила судья, Кузнецов будет в колонии общего режима. Наказание, назначенное судом бывшему министру финансов Подмосковья, соответствует тому, о котором просило гособвинение.

Суд не стал назначать Кузнецову дополнительного наказания в виде штрафа, однако в полном объеме удовлетворил заявленные по уголовному делу гражданские иски потерпевших — администрации Московской области и других — о возмещении ущерба на общую сумму более 14 миллиардов рублей.

Алексей Кузнецов был задержан во Франции по запросу России в 2013 году. На протяжении последующих лет его выдача затягивалась из-за апелляций в судах различных инстанций. В январе 2019 года он все же был экстрадирован в Россию.