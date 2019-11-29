Гособвинение попросило приговорить бывшего министра финансов Подмосковья к 14 годам колонии за хищение 14 миллиардов рублей
Источник: Интерфакс
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Государственное обвинение попросило приговорить к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении, растрате и легализации 14 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».
Наказание, по мнению прокуратуры, Кузнецов должен отбывать в исправительной колонии общего режима.
Алексей Кузнецов был задержан во Франции по запросу России в 2013 году. На протяжении последующих лет его выдача затягивалась из-за апелляций в судах различных инстанций. В январе 2019 года он все же был экстрадирован в Россию.