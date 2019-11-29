Гособвинение попросило приговорить бывшего министра финансов Подмосковья к 14 годам колонии за хищение 14 миллиардов рублей

Государственное обвинение попросило приговорить к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого 14 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

Наказание, по мнению прокуратуры, Кузнецов должен отбывать в исправительной колонии общего режима.

Алексей Кузнецов был задержан во Франции по запросу России в 2013 году. На протяжении последующих лет его выдача затягивалась из-за апелляций в судах различных инстанций. В январе 2019 года он все же был экстрадирован в Россию.