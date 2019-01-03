Франция экстрадировала бывшего министра финансов Подмосковья, обвиняемого в мошенничестве. Россия добивалась этого пять лет
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Франция экстрадировала в Россию бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и легализации имущества, полученного преступным путем.
Кузнецов был задержан во Франции по запросу России в 2013 году. На протяжении последующих лет его выдача затягивалась из-за апелляций в судах различных инстанций. Итоговое решение об экстрадиции было принято 28 декабря 2018 года.
Во Франции против Кузнецова и его бывшей жены, гражданки США Жанны Буллок было также начато уголовное преследование по обвинениям в отмывании преступных доходов, полученных в России.