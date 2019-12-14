Хабиб Нурмагомедов в апреле проведет бой против Тони Фергюсона

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 18 апреля проведет защиту титула в бою против американца Тони Фергюсона. Встреча пройдет в Нью-Йорке, сообщается в твиттере UFC.

Это уже пятая попытка организовать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, начиная с 2015 года, отмечает Sports.ru.

За свою карьеру 31-летний Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев, победив в каждом из них. 35-летний Тони Фергюсон также провел 28 боев: в 25 он победил, в трех потерпел поражение. Оба спортсмена имеют победные серии в UFC из 12 побед.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года завоевал титул чемпиона в весовой категории до 70,3 килограмма, победив по очкам американца Эла Яквинту. Затем он дважды защищал титул в боях против ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.