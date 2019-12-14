CNN: администрация президента США ограничила число чиновников, имеющих доступ к телефонным переговорам Трампа

Администрация президента США ограничила число чиновников, которые могут слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с лидерами иностранных государств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Теперь доступ к телефонным разговорам имеют только высокопоставленные чиновники. В их число, например, входят глава Госдепа Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр. Доступ к стенограммам бесед Трампа также ограничили.

Доступ к телефонным переговорам ограничили, чтобы избежать утечки, сообщил один из источников CNN.

25 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента президента США. Трампа заподозрили в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена — сына Джо Байдена, вероятного кандидата от демократов на президентских выборах 2020 года.