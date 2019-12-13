В Мурманске завершили поисково-спасательную операцию на крейсере «Адмирал Кузнецов». Найдены двое погибших

Северный флот объявил о завершении поисково-спасательных работ в Мурманске, где 12 декабря произошел пожар на авианесущем крейсере . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота. Пожар, продолжавшийся сутки, ликвидирован.

После тушения на корабле обнаружили второго военного Северного флота, погибшего в результате пожара. Это офицер службы живучести крейсера, руководивший эвакуацией рабочих с корабля. О первом погибшем стало известно 12 декабря. По данным «Интерфакса», всего пострадали 14 человек.