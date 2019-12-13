Умер десятимесячный пациент трансплантолога Михаила Каабака, уволенного из Центра здоровья детей

Один из десятимесячных братьев-близнецов из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был пересадить почку, умер в Москве. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщает РИА Новости.

Родители близнецов хотели, чтобы процедуру проводил только Каабак. Ребенок умер от осложнений, не связанных с основным заболеванием. Его брат проходит плановую подготовку к такой же операции.

Каабак — единственный в России трансплантолог, который проводит операции грудным детям с весом менее 10 килограммов.

В сентябре его с коллегой Надеждой Бабенко уволили из Национального центра здоровья детей (НЦЗД). Позднее Каабака восстановили в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии НЦЗД.

По словам медика, из НЦЗД его уволили под давлением главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, который не одобряет использование Каабаком препарата алемтузумаба при подготовке к пересадкам. Официально он предназначен для лечения рассеянного склероза.

В ноябре, не дождавшись операции, умерла годовалая пациентка Каабака из Волгограда.

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