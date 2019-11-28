Умерла годовалая пациентка уволенного из Центра здоровья детей трансплантолога Михаила Каабака. Она не дождалась операции

Умерла Настя Орлова — годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака, который был уволен из Национального центра здоровья детей (НЦЗД), а позднее восстановлен в должности. Об этом «Коммерсанту» рассказала глава инициативной группы родителей пациентов Каабака Марина Десятская.

Она узнала о смерти Насти Орловой от ее отца. Девочка находилась в НЦЗД с февраля 2019 года. Пересадку ей планировали сделать с октября по декабрь. Но в октябре, после увольнения Каабака, Настю выписали из НЦЗД. После этого семья девочки уехала в Волгоград, где продолжала ждать вызова на операцию.

«Они собирались вернуться в Москву еще неделю назад, но было непонятно, как будет развиваться ситуация с нашим врачом — Михаилом Каабаком. Поэтому ждали», — сказала Десятская. Она добавила, что после выписки из НЦЗД Настя Орлова весила семь килограмм.

Михаил Каабак вместе с коллегой Надеждой Бабенко проводил уникальные для России операции по пересадке почек детям с низким весом (до 9-10 килограмм).

При подготовке к пересадкам Каабак и Бабенко использовали схему подавления иммунитета с помощью препарата алемтузумаб. Официально он предназначен для лечения рассеянного склероза.

В сентябре Каабака и Бабенко уволили из НЦЗД. Врачи заявили, что это произошло под давлением главного трансплантолога Минздрава Сергея Готье, который не одобряет схему с алемтузумабом.

26 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить на работе Каабака и Бабенко. Каабак заявил, что продолжит использовать схему с алемтузумабом.

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