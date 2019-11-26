Глава Минздрава поручила восстановить на работе в Центре здоровья детей трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко
Источник: Интерфакс
Надежный источник
Глава Минздрава Вероника Скворцова дала поручение восстановить на работе в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко.
Такое решение Скворцова приняла после встречи с Каабаком.
Каабак и Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей в конце октября. История привлекла широкое общественное внимание, так как врачи, как писали СМИ, единственные в России проводили уникальные операции по пересадке почек детям с низким весом.