Pussy Riot учредили премию за тексты и видео о домашнем насилии

Участницы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова учредили премию для авторов лучших текстов, видеороликов или расследований на тему домашнего насилия в России. Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса, поступившем в редакцию «Медузы».

Работы будут принимать в течение двух месяцев. Жюри конкурса выберет трех победителей, каждый из которых получит в качестве награды одну тысячу евро.

Призовой фонд сформирован из средств, которые Алехина и Толоконникова получили в качестве компенсации от России за уголовное преследование. По решению Европейского суда по правам человека каждой из них присудили компенсации в размере 16 тысяч евро.

Почта премии — rrriotaward@gmail.com, твиттер — @rrriotaward.

В ноябре на сайте Совета Федерации опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Его поддержали спикеры верхней и нижней палат российского парламента. В то же время представители общественных организаций, участвовавшие в разработке документа, раскритиковали его финальную версию. Законопроект пока не вносили на рассмотрение Госдумы.