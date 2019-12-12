Жителей Воронежа с рекламных плакатов позвали отметить 140-летие Сталина в Доме актера. Деятели культуры выступили против

Отделение КПРФ в Воронеже собирается 21 декабря отметить 140-летний Иосифа Сталина в местном Доме актера. Жителей города пригласили на «торжественное собрание» с рекламных плакатов, билбордов и перетяжек с портретом Сталина.

Как сообщает «Коммерсант», местные деятели культуры выступили против проведения мероприятия. Руководитель Никитинского театра в Воронеже Борис Алексеев обратился к руководству Дома актера с открытым письмом. Он назвал неэтичным «чествовать в стенах культуры человека, чьи дела принесли так много горя нашему народу». Письмо подписали более тысячи человек.

В воронежском обкоме КПРФ сообщили, что допустили ошибку, когда написали на билбордах со Сталиным место, где пройдет юбилей. В партии готовы заклеить эту информацию, но сами плакаты убирать не собираются.

В Доме актера заявили, что сотрудничают «со всеми организациями, которые не запрещены законодательством РФ». Там отметили, что представители КПРФ не предупреждали о характере мероприятия.