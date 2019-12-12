Путин повысил следователя по делам Кирилла Серебренникова и ФБК до генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил следователю Александру Лаврову звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Александр Лавров — старший следователь по особо важным делам при главе СК России. Он расследует , а также об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, сообщал ранее РБК. Также он участвовал в бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о взятке.

РБК называл Лаврова следователем из ближнего круга главы СК Александра Бастрыкина.