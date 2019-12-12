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Путин повысил следователя по делам Кирилла Серебренникова и ФБК до генерал-майора

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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Президент России Владимир Путин присвоил следователю Александру Лаврову звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Александр Лавров — старший следователь по особо важным делам при главе СК России. Он расследует дело «Седьмой студии», а также дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, сообщал ранее РБК. Также он участвовал в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о взятке.

РБК называл Лаврова следователем из ближнего круга главы СК Александра Бастрыкина.

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