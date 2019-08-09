Расследование против ФБК возглавил следователь по делу «Седьмой студии»

Расследование уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией ведет старший следователь по особо важным делам при председателе СК полковник юстиции Александр Лавров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Ранее Лавров принимал участие в расследовании , а также руководил следственными действиями по .

Уголовное дело в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции оппозиции в Москве. Первоначально организацию обвиняли в отмывании порядка миллиарда рублей. Сейчас в постановлениях СК указывается сумма легализованных средств в размере 75 миллионов рублей.

8 августа следователи провели масштабные обыски у сотрудников и в офисе ФБК. СК объявил, что наложил арест на более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с ФБК.