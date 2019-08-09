Расследование против ФБК возглавил следователь по делу «Седьмой студии»
Расследование уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией ведет старший следователь по особо важным делам при председателе СК полковник юстиции Александр Лавров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Ранее Лавров принимал участие в расследовании дела губернатора Кировской области Никиты Белых, а также руководил следственными действиями по делу режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии».
Он считается следователем из ближнего круга председателя СКР Александра Бастрыкина, пояснил близкий к Следственному комитету источник.
Уголовное дело в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, было возбуждено 3 августа, в день очередной протестной акции оппозиции в Москве. Первоначально организацию обвиняли в отмывании порядка миллиарда рублей. Сейчас в постановлениях СК указывается сумма легализованных средств в размере 75 миллионов рублей.
8 августа следователи провели масштабные обыски у сотрудников и в офисе ФБК. СК объявил, что наложил арест на более чем 100 счетов физических и юридических лиц, связанных с ФБК.