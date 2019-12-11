В России появится омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний. Им станет замглавы фонда предполагаемой дочери Путина

В составе палаты общественных представителей при бизнес-омбудсмене РФ Борисе Титове появится должность омбусмена по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров.

Как пишет ТАСС, ее займет первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова. Об этом сама Попова сообщила на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес» в МГУ.

Из сообщения на сайте бизнес-омбудсмена следует, что Попова начнет свою работу с декабря 2019 года. В ее задачи будет входить обеспечение господдержки технологическим и инновационным компаниям и защита прав таких компаний.

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие», который работает при МГУ под брендом «Иннопрактика», возглавляет Катерина Тихонова, которую дочерью президента России Владимира Путина.

Помимо работы в фонде «Иннопрактика», Наталья Попова ведет программу «Наука» на телеканале «Россия 24». По информации Financial Times, она замужем за главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Кроме бизнес-обмудсмена, в России работают финансовый омбудсмен, а также омбудсмены по правам человека и по правам ребенка.